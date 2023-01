Ô titre rageur, Ô flagornerie !Quelle est donc cette daube, pour qui m'a-t-on pris ?Axiome d'un jeu sans idiomatique,Ce gameplay est foireux, voire merdiocratique.Ô toi le footeux, ô toi l'iconoclaste !Tes joueurs sont douteux, leur cerveau un myéloblaste.Sois donc aventureux, et cherche donc l'aventure,tournes-toi vers d'autres cieux, et de meilleurs relectures.Devant le football, je me sens interdit,jamais mis de" goal", plus je joue, plus on rit.Quatre contre quatre, avoue que c'est pas terrible,un gardien à cataracte, même pas besoin qu'on le dribble.Footix, ton jeu est foireux, tu en conviendras ;ne fais point le rageux, alors tu grandiras.L'axe d'un tout, autour du multi-joueur,me sauve du dégoût, de l'ennui et de l'horreur.Soccer mon ami, ta musique est sympathique,mais elle n'a rien à faire là, au milieu d'un jeu qui pique.Alors que dire au final, qui n'ait déjà été dit ?L'absolu de mourir, du football maudit.