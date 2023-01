Alors pour moi, la réponse est oui, mais est ce que je suis objectif telle est la question ^^Un jeu clairement en avance sur son temps, sorti en 1986, et qui procurait un sentiment de vie artificielle jamais vu auparavant.Les mécaniques de jeu d'aventure action étaient bien présentes, l'interactivité avec les objets relevait elle aussi du jamais vu.Et je mentionnerais également la réalisation pour ce qui restera à jamais un des plus beaux jeux en 3D isométrique de l'histoire, grâce aux magnifiques graphismes de Michel Rho, et tout ça dans 46ko de RAM ... et oui à l'époque on codait directement en assembleur sans aucun outil !!!Et pour conclure, il est important de mentionner que cette petite pépite était française, comme quoi on pouvait rivaliser sans problème avec les meilleurs concepteurs du monde ...