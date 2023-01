Comme chaque année, notre grand Manitou @BlondexGF dresse le bilan de l'activité du site Gameforever.fr !L'occasion de faire le point et d'énumérer les nombreuses contributions de la communauté du site !Avis, tests, articles, dossiers, vidéos sur la chaîne Youtube, réseaux sociaux... Pleins de choses à dire et le capitaine vous fait le bilan...En vous invitant bien sûr à nous rejoindre !Pour rappel, beaucoup de nos contributions sont également partager sur Kyo.Un grand bravo à la communauté et un grand merci aux lecteurs Gamekyo, puisque de nombreux membres font l'aller retour entre les 2 sites pour nous lire et/ou contribuer pour partager leur amour du jeu vidéo !▶️ LIRE LE BILAN DE L'ANNEE :

Who likes this ?

posted the 01/02/2023 at 10:43 AM by obi69