La série Yakuza du studio Ryu Ga Gotoku est l’une de mes favorites. Peu de jeux arrivent à proposer un mélange de contenu aussi dense sans que la qualité globale n’en écope. Les jeux Yakuza ont cette capacité à nous faire passer par un large éventail d’émotions : tantôt un personnage loufoque nous fera sourire, tantôt une quête nous touchera droit au cœur. L’une des raisons qui explique cet équilibre formidable est la possibilité de s’amuser avec une tonne de mini-jeux en tous genres. Pour décompresser, mais aussi tisser des liens avec les autres membres du groupe. Toutes les villes principales, par exemple l’éternelle Kamurochō à Tokyo, regorgent d’activités qui ajoutent à l’immersion. Certaines misent sur la dextérité, d’autres sur des connaissances intellectuelles ou la mémoire.Dans tous les cas, ce que je considère en quelque sorte des mises en abîme représentent un aspect indissociable de Yakuza. J’ai pensé vous en partager 10 que j’ai particulièrement apprécié, du tout premier jeu sorti en 2005 au plus récent Yakuza: Like a Dragon. À noter que je ne me suis intéressé qu’aux mini-jeux proposés dans la série principale Yakuza, donc il n’y aura pas ceux trouvés par exemple dans Judgment. J’ai aussi pris soin de ne pas inclure les jeux d’arcade qui auraient occupé à eux seuls plusieurs positions de ce classement. C’est parti!Disponible dans :Yakuza 2Yakuza 3Yakuza 4Yakuza: Dead SoulsYakuza 5Yakuza 0Yakuza KiwamiL’un des plus vieux mini-jeux de la série Yakuza est le classique du bowling. Le but est de faire tomber toutes les quilles et ainsi d’obtenir le plus haut pointage possible. Dans Yakuza 0, une histoire facultative vous oppose à un membre de l’équipe afin d’améliorer votre relation avec cette personne. Comme c’est le cas d’une grande majorité de mini-jeux, plusieurs récompenses sont associées au bowling, dont des boules spéciales et des objets à utiliser en cours de partie.Disponible dans :Yakuza 0Kazuma Kiryu est un danseur-né! Le mini-jeu de disco, exclusif à Yakuza 0, est l’un des plus mémorables de la série. En plus d’être drôle, c’est addictif! L’activité unique en son genre prend place à la discothèque Maharaja. Après avoir sélectionné une piste auprès du DJ, vous devrez diriger un personnage sur une piste de danse (grille). Le but est de se déplacer de plusieurs cases pour en atteindre certaines à temps, qui représentent les boutons de la manette (exemple : triangle sur PlayStation). Une fois son concept compris, le mini-jeu disco devient un incontournable!Disponible dans :Yakuza: Like a DragonRyu Ga Gotoku Studio aime rendre hommage à certaines des plus grandes licences de l’industrie. Avec Yakuza: Like a Dragon, c’était d’autant plus vrai : en plus des nombreuses références directes à Dragon Quest, un mini-jeu inspiré de Mario Kart est disponible. Il est possible de participer à des tournois, d’utiliser des objets pour attaquer ses adversaires (power ups) et même de récupérer des anneaux pendant la course… ce qui fait penser à Sonic The Hedgehog! Le mini-jeu va plus loin en introduisant l’amélioration et l’achat de karts. Plusieurs quêtes sont rattachées au mini-jeu Dragon Kart, et vous pourrez même vous frotter aux joueurs et aux joueuses du monde entier par exemple en tentant de battre les chronos sur toutes les pistes.Disponible dans :Yakuza: Like a DragonSans trop divulgâcher (quel mot affreux) le scénario de Yakuza: Like a Dragon, vous commencez au plus bas de l’échelle. L’un des premiers mini-jeux introduit est celui de la collecte de cannettes (Survival Can Collection) à bicyclette. J’ai tout de suite accroché, d’autant plus que le gameplay est proche d’un Pac-Man avec d’autres « clochards » eux aussi à la recherche des précieuses cannettes. Chaque niveau propose trois médailles à obtenir (bronze, argent et or). De plus, pour vos efforts, vous obtiendrez des points Eco à échanger contre divers objets dont certains très utiles pour ce RPG massif.Disponible dans :Yakuza 3Yakuza 4Yakuza 5Yakuza 0Yakuza KiwamiYakuza 6Yakuza Kiwami 2Yakuza: Like a DragonTradition depuis Yakuza 3, le karaoké revêt une importance capitale dans la série. Ce mini-jeu de rythme propose plusieurs chansons à découvrir par le biais des protagonistes et se veut l’occasion de renforcer ses liens avec chacun d’eux… avec des récompenses à la clé. Entendre ses personnages favoris dans un contexte tout à fait différent les ancre davantage dans un certain réalisme, dévoilant ainsi des facettes cachées de leur personnalité.Disponible dans :Yakuza 0Goro Majima est l’un des protagonistes les plus excentriques de la série Yakuza. C’est donc sans surprise qu’il baigne dans le monde des cabarets. Votre but est d’écraser la compétition locale, ce qui passe entre autres par la sélection d’hôtesses qui attireront leur public. Pour en obtenir de nouvelles, vous devrez les échanger contre des points accumulés pour vos actions dans le jeu (CP Exchange), les recruter directement à Kamurocho ou encore compléter des histoires facultatives. Il y a en tout cinq cabarets (Mars, Jupiter, Mercury, Venus et Moon), chacun avec sa propre progression et des récompenses associées. Cabaret Club Czar est un mini-jeu sympathique avec une belle profondeur. Attention de ne pas lésiner sur la sécurité lors d’attaques de cabarets rivaux!Disponible dans:Yakuza: Like a DragonGérer Ichiban Confections dans Yakuza: Like a Dragon est un réel plaisir. En plus d’avoir la possibilité d’acheter nombre de commerces, vous devrez y assigner des employés, prendre soin d’eux et les promouvoir. La gestion d’entreprise est complexe avec la possibilité de recruter du personnel à Isezaki Ijincho (la ville du jeu), mais aussi de faire face à ses actionnaires à chaque trimestre dans une joute où vous devrez gagner leur satisfaction à coup d’arguments (et d’habiletés spéciales!). Au fur et à mesure de votre progression, vous gagnerez en notoriété pour tenter de décrocher la première place des entreprises les plus fructueuses sur le marché boursier.Disponible dans :Yakuza 3Yakuza 4Yakuza: Dead SoulsYakuza 5Yakuza 6: The Song of LifeYakuza 0Que serait un jeu de rôle sans son mini-jeu de pêche? La série Yakuza ne fait pas exception à la règle et propose, depuis son troisième opus principal, de capturer des poissons près des quais ou de la plage. C’est particulièrement réussi dans Yakuza 6 avec une variante de pêche à la lance. Une activité somme toute anodine, mais relaxante et parfois avec des surprises tel que vu dans l’image associé à cette section tirée de Yakuza 0!Disponible dans :Yakuza 0Yakuza KiwamiJe ne sais pas vous, mais plus jeune, je m’amusais à construire des pistes de course et les « testais » avec mes petites autos. Yakuza 0 et Yakuza Kiwami puisent dans cette nostalgie avec le mini-jeu de voitures téléguidées (Pocket Circuit). Bon, vous ne pourrez pas construire une piste comme dans le jeu Hot Wheels Unleashed, tenez-vous-le pour dit. Cependant, il y a toute une stratégie pour assembler la meilleure voiture, et utiliser ses boosts au bon moment pour obtenir la victoire… sans se retrouver hors de la piste! Ce mini-jeu est très significatif dans Yakuza 0 avec pas moins de neuf histoires associées.Disponible dans :Yakuza 3Yakuza 4Yakuza: Dead SoulsYakuza 5Yakuza 0Yakuza KiwamiYakuza 6Yakuza Kiwami 2Yakuza: Like a DragonRien de tel pour relaxer que de tirer des fléchettes seul ou à deux! Cette activité qui a vu le jour dans Yakuza 3 est désormais un inséparable de la franchise. Plusieurs modes sont disponibles, par exemple atteindre un pointage spécifique sans le dépasser (bust), accumuler le plus haut pointage ou encore le criquet qui demande de viser des zones spécifiques de la cible. Les bonnes performances sont récompensées par des sommes alléchantes et une amélioration de votre relation avec vos coéquipiers.