-Ambitions pour 2023

■ Idea Factory

Hikaru Yasui

"En 2023, le personnel travaille dur pour être en mesure de livrer de nouveaux développements pour Neptunia, alors s'il vous plaît attendez-vous à cela."



■ Inti Creates

Takuya Aizu

"Nous travaillons sur quatre autres titres [en plus de Grim Guardians : Demon Purge], alors veuillez prêter attention à Inti Creates en 2023 !"



■ Expérience

Hajime Chikami

" L'année prochaine, nous prévoyons de sortir notre premier RPG sans donjon, RPG, provisoirement intitulé Mawase Monkaru Dan. Bien qu'il ait un niveau élevé de qualités de jeu, il ciblera un éventail relativement large de joueurs."



■ Enhance

Takashi Ishihara

" Les nouveaux projets avancent petit à petit. Je ne peux pas encore partager de détails, mais attendez-vous à les voir à l'avenir !"



■ Granzella

Kazuma Kujo

" En 2023, plusieurs titres actuellement en cours de réalisation seront présentés au monde entier. R-Type Final 3 Evolved et R-Type Tactics I・II Cosmos sortiront. Et nous donnerons des informations sur Disaster Report 5 et Manga Ka Keru. Attendez-vous à ça !"



■ crim

Sawaki Takeyasu

"La version Switch de El Shaddai : Ascension of the Metatron est actuellement en cours de développement, et j'aimerais la sortir vers le printemps."



■ Koei Tecmo Games

Tomohiko Shou

" Je ne peux rien dire au moment où vous lisez ce commentaire, mais d'ici janvier, deux titres sur lesquels je travaille depuis plusieurs années seront annoncés... enfin, ils devraient l'être. (Rires.)"

Fumihiko Yasuda

"La production de Rise of the Ronin, dont je suis le réalisateur, entre dans son apogée, alors je vais tout donner."



■ Konami Digital Entertainment

Noriaki Okamura

"En dehors de Momotaro Dentetsu, nous serons en mesure d'annoncer plusieurs titres [en 2023], alors attendez-vous à ce que ce soit le cas."



■ genDesign

Fumito Ueda

"Toute l'équipe de genDesign travaille dur pour être en mesure d'annoncer enfin quelque chose, alors s'il vous plaît, donnez-nous votre soutien."



■ Square Enix

Tomoya Asano

"Le dernier travail de notre équipe, Octopath Traveler II, sortira le 24 octobre. C'est la première fois que la série HD-2D arrive sur la plateforme PlayStation, n'est-ce pas ? Merci de nous recevoir. 2022 était le 10e anniversaire de Bravely. Et 2023 sera le cinquième anniversaire d'Octopath. Je prévois un petit projet, alors attendez-le avec impatience."

Masanori Ichikawa

"Merci beaucoup pour votre soutien continu à la série SaGa. Attendez-vous à de futurs développements. Diverses choses sont en préparation."

Ryutaro Ichimura

"Nous travaillons dur pour achever le développement du jeu Infinity Strash annoncé précédemment : Dragon Quest The Adventure of Dai. Nous en sommes aux dernières étapes, et l'équipe donne tout ce qu'elle peut pour mener à bien le projet. Nous vous attendons avec impatience."

Yosuke Saito

"Je suis occupé par toutes sortes de choses (je dis cela chaque année...), mais je travaille sur quelque chose qui sera une grande surprise pour tout le monde. J'espère relever de nouveaux défis non seulement dans les jeux, mais aussi dans Web3. Continuez à me soutenir, s'il vous plaît."



■ Spike Chunsoft

Akira Okada

" En 2022, nous avons sorti notre dernière œuvre AI : The Somnium Files - nirvanA Initiative !... Actuellement, nous travaillons sur un nouveau jeu. J'ai le fort sentiment que ce sera un jeu fou qui offrira une nouvelle expérience. L'annonce est encore à venir, alors attendez-la avec impatience ! Puissance !"



■ D3 Publisher

Nobuyuki Okajima

"En 2023, nous prévoyons de publier du contenu téléchargeable de mission supplémentaire pour Earth Defense Force 6, alors veuillez attendre cela avec impatience."



■ Nihon Falcom

Toshihiro Kondo

"En 2023, nous sortirons les titres de la série Ys, Ys Memoire : The Oath in Felghana et Ys X : Nordics successivement, et nous prévoyons également plusieurs remakes. Nous prévoyons de sortir beaucoup plus de titres que ce que nous faisons habituellement en un an, alors soyez impatients."



■ Bandai Namco Entertainment

Kazumasa Habu

"Nous préparons différents titres qui plairont aux fans de Digimon. J'espère que vous les attendrez avec impatience."



■ Bokeh Game Studio

Kazunobu Sato

" Bokeh Game Studio travaille actuellement d'arrache-pied sur Slitterhead, que nous avons annoncé l'année dernière. Nous nous sommes concentrés sur le développement cette année, donc nous n'avons pas pu faire d'annonces majeures, mais en 2023, nous travaillons tous dur pour être en mesure de publier de nouvelles informations."



■ White Owls

Hidekaka "SWERY65" Suehiro

" White Owls a actuellement plusieurs projets en cours. En plus du contenu supplémentaire pour The Good Life, qui a déjà été annoncé, il y a des choses complètement nouvelles en préparation. À cause de cela, le développement a été tellement occupé en 2022, que j'ai à peine pu sortir pour jouer. Toute l'équipe de développement travaille dur pour être en mesure de vous livrer certaines de ces nouveautés l'année prochaine ! S'il vous plaît, continuez à nous apporter votre soutien. "



■ Hiroki Kikuta (compositeur indépendant)

(Ses œuvres comprennent la série Mana, Trinity Trigger, Shining Hearts, etc.)

"Fufufufufufufufufu. (Rires.)" (Hehehehehehehehehehehe.)