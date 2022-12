LaTribune

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LaTribune

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LaTribune

Le 27 Octobre 2022Elon Musk dit racheter Twitter au nom de « l'avenir de la civilisation »Les deux parties ont jusqu'à demain vendredi 28 octobre pour s'accorder sur les conditions du rachat du réseau social par l'homme le plus riche du monde. Néanmoins, le milliardaire s'exprime sur le réseau social cet après-midi à propos de ce rachat. Si l'affaire n'était pas conclue vendredi, un procès interviendrait en novembre après plusieurs mois de rebondissements. Surtout, Elon Musk semble désormais avoir les mains libres pour refaçonner Twitter à son envie sinon à son image.Le 23 Novembre 2022Elon Musk a renvoyé plus de 8 employés sur 10 : Twitter peut-il sortir du chaos ?Trois vagues de départs, la fuite des annonceurs, le retour de Trump sur le réseau social et des projets tous azimuts quitte à multiplier les fiasco : en moins d'un mois, Elon Musk a détruit la culture d'entreprise de Twitter et étalé une méthode basée sur la brutalité et l'impulsivité. Résultat : le réseau social est fragilisé à l'extrême, avec seulement 1.000 employés (-86%) et 1.100 contractuels (-80%) pour animer une communauté de 260 millions d'utilisateurs actifs par jour et trouver un modèle économique pérenne.Le 19 décembre 2022Les 17,5 millions de votants à son propre sondage publié sur son compte Twitter, ont souhaité àvoir Elon Musk quitter la direction du réseau social. Le milliardaire avait promis qu'il respecterait le résultat du vote, mais s'emmure dans le silence. Si l'entrepreneur a toujours déclaré qu'il quitterait Twitter une fois l'entreprise redressée, il pourrait bien devoir la lâcher plus tôt que prévu. La véritable menace pour lui n'est pas cette parodie de démocratie mais les actionnaires de Tesla, furieux d'avoir perdu plus de 30% de valorisation depuis début novembre.