Vidéo très spéciale aujourd'hui, car je reviens sur l'histoire méconnue d'un ordinateur qui au final n'est jamais sorti : le Spring d'Atari, et qui a fini dans les entrailles d'une console ... l'Atari 7800.Des rebondissements dignes de Dallas, avec à la baguette General Computer Corporation, Atari, la Warner et même Nintendo.Retour dans les coulisses de l'impitoyable monde vidéo-ludique ...

posted the 12/17/2022 at 09:13 AM by jedi