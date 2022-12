Les 4 et 5 décembre se tiendra L'ULTIME édition de notre concours de méchanceté!Une déferlante de jeux pourris est attendue !Venez nombreux pour participer à dernière édition !Au programme, comme souvent, des recherches poussées de jeux ultra pourris par notre communauté : la SG-1000 de SEGA marque son entrée avec de sacrés challengers avec Dragon Wang ou Borderline; les daubes d'or, déjà forts reconnues comme Rex Ronan, font de nouvelles victimes et les indétrônables, comme Shaq Fu ou Super Man 64, démontrent leur capacité à être les dieux du Concours !Quel sera le jeu le plus pourri de cet ultime concours?Qui remportera le concours de méchanceté ?Réponse ce soir !En attendant, bonne lecture avec ce jour 1 !

posted the 12/05/2022 at 06:34 AM by obi69