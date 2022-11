Multi machines

Je fais un petit article vite fait pour vous pousser à essayer ce petit jeu où il faut claquer des araignées. Ca paye pas de mine, c'est ultra basique niveau technique, le principe est con, mais rien à faire on enchaine les niveaux sans se rendre compte du temps passéIl m'a bien fait penser à Power Wash Simulator dans le genre truc que tu regardes même pas à la base mais que tu ne lâche plus une fois lancé !!Il est sorti sur toutes les consoles et est gratuit dans le gamepass