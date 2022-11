Bon alors c'est vrai que je chronique très souvent sur la chaine de très bons voire d'excellents jeux sur nos vieux ordis de l'époque.Mais dès qu'on parle d'adaptations de films, alors là on dirait que la qualité des jeux est inversement proportionnelle à la qualité des films, voire au minimum plus que moyenne.Est ce que ça se vérifiera pour 'Les Aventures de Jack Burton" ? Ceux qui y ont joué connaissent déjà la réponse, pour les autres je les invite à visionner la vidéo, où je reviens sur ce film culte de John Carpenter, ainsi que sur ses adaptations vidéoludiques sur 8 bits.

