Un petit retour aujourd'hui sur la genèse d'une des plus grandes sagas du RPG, à savoir The Elder Scrolls.Et pour cela, je reviens sur la création du studio qui l'a vu naitre, à savoir Bethesda Softworks. Et vous allez voir, au début, rien ne laissait présager qu'ils allaient percer avec cette grande saga, puisque leurs premiers jeux seraient un jeu de football américain et des adaptations du film Terminator ... très loin de The Elder Scrolls.Retour en images sur la difficile création de ce premier opus, avant Daggerfall , Morrowind, Oblivion et enfin Skyrim ...