Nintendo Switch a été vendu 114,33 millions d'unités dans le monde au 30 septembre 2022.

Les 10 titres Switch édité par Nintendo les plus vendus sont :

Nintendo a également annoncé les chiffres de ventes supplémentaires suivants :

Gematsu

Au total,etont été vendus au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022.Mario Kart 8 Deluxe – 48.41 millionAnimal Crossing: New Horizons – 40.17 millionSuper Smash Bros. Ultimate – 29.53 millionThe Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.79 millionPokemon Sword / Pokemon Shield – 25.37 millionSuper Mario Odyssey – 24.40 millionSuper Mario Party – 18.35 millionPokemon Brilliant Diamond / Pokemon Shining Pearl – 14.92 millionRing Fit Adventure – 14.87 millionPokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 14.81 millionPokemon Legends: Arceus – 13.91 millionMario Party Superstars – 8.07 millionSplatoon 3 – 7.90 million (New)Nintendo Switch Sports – 6.15 millionKirby and the Forgotten Land – 5.27 millionMario Strikers : Battle League – 2.17 millionXenoblade Chronicles 3 – 1.72 million (New)Plus dede jeux Switch ont été vendus dans le monde.