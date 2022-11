Et oui, parlons un peu des ordinateurs français, avec notamment les MO5 et TO7, qui ont été lancés avec le fameux plan Informatique Pour Tous.Ici le TO7 avec son stylo optiqueCar sur ces machines, sont sortis quelques bons jeux, dont un clone de Lode Runner, qui fait figure des classiques des machines de Thomson.Retour sur l'histoire du jeu, et de son développeur français.