GPTRACK50 a pour objectif de fournir des contenus de divertissement originaux du Japon aux utilisateurs du monde entier. Dirigé par Hiroyuki Kobayashi, le célèbre producteur de séries telles que Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry, Sengoku Basara et Dragon's Dogma, ce nouveau studio a réuni un groupe de professionnels expérimentés issus des industries du jeu et du cinéma et de la télévision afin de développer des contenus de qualité pour les utilisateurs du monde entier.