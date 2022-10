Salut,Suite de mon précèdent post où je vous demandais conseil sur la Série S en complément de ma PS5.(Pour rappel je n'ai pas de PC pour jouer).J'ai donc craqué pour la Série S.Je l'ai maintenant depuis plusieurs jours.J'étais sur 360 avant la PS4.J'avais hésité avec la Série X car absence de lecteur... mais je me suis rendu compte que beaucoup de jeux Microsoft ne sortaient pas en boite... donc lecteur pas très utile.Et pour la rétro, je possède toujours ma 360.Je suis finalement content de retrouver l'éco-système Xbox.Dans ses points forts je retiens :- Manette toujours au top- Petite taille !!! On lui trouve une place très facilement dans le meuble TV.- Silencieuse- Design que j'aime beaucoup, sobre (beaucoup plus que ma PS5 "navette spatiale")- Game Pass- Prix 280 euros pour une console "next-gen" (même si beaucoup à débat récemment).Je suis en train de faire Lost in Random sur le gamepass, un jeu "indé" de chez EA Originals.Look à la Burton, vraiment sympa !!J'en suis donc très content.Pour "pas cher" ça va me permettre de faire les exclus Xbox et découvrir des indés que je n'aurais probablement pas acheté sans le game pass..)Le Game Pass reste accessible: 12,99 par mois. Je n'ai pas toujours beaucoup de temps pour jouer mais même en faisant un jeu par mois ça reste rentable.Je continuerais à faire les jeux tiers sur ma PS5 histoire d'avoir de meilleurs graphismes (sauf si présent sur le game pass).Je voulais vous faire un petit retour(Je ne cherche pas à alimenter une quelconque gué-guerre puérile Xbox / Playstation... J'ai tendance à retourner ma veste selon les générations : en fonction de l'offre, du prix...N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de société, qui à la base, cherche uniquement à faire de l'argent)