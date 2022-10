Software

1 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 66,036 (3,184,154)

2 [NSW] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) – 45,998 (New)

3 [NSW] Ultra Kaiju Monster Rancher (Bandai Namco, 10/20/2022) – 24,069 (New)

4 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 10,313 (169,438 )

5 [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 6,157 (206,084)

6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5,553 (4,878,570)

7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 5,431 (2,827,274)

8 [NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square Enix, 10/06/22) – 5,107 (44,997)

9 [PS5] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) – 5,051 (New)

10 [NSW] Dragon Quest X All-In-One Package Version 1-6 (Square Enix, 10/20/22) – 5,015 (New)



Hardware

1 Switch – 54,637 (26,523,544)

2 PlayStation 5 – 28,661 (2,027,783)

3 Xbox Series – 4,158 (371,997)





Persona n'arrive pas à dégager Splatoon de sa place.

Kaiju Monster Farmer se vends bien (il me semble que c'est Koei tecmo qui développe et Bandai Namco qui édite...cela semble être un partenariat Koei d'où le terme Monster Rancher de Koei)



GT7 réapparait, on sait depuis un moment que cela va de paire avec un bundle des commerçant ( à la limite de la vente forcé puisque cela permet d'avoir la PS5 plus facilement si on accepte d'avoir le jeu GT7 à l'achat ).



La PS5 franchit la barre des 2 millions après donc 2 bonnes semaines.