Bonjour à tous et à toutes,malheureusement on apprend aujourd'hui la mort de la productrice de skies of arcadia !L'idée d'un second épisode avec le même esprit est donc certainement à oublier.Qu'elle repose en paix et merci pour le rêve qu'elle nous a procurer.https://www.sega-mag.com/actualite/deces-de-rieko-kodama-legende-de-sega-et-pionniere-du-jeu-video-37010