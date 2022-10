Aujourd'hui, retour sur un jeu culte des années 80, le très défoulant Ikari Warriors.Je reviens sur la genèse du jeu, ses influences, et évidemment les nombreuses adaptations sur quasiment tous les vieux ordinateurs de l'époque (avec notamment la version la plus connue en France, à savoir l'excellente conversion sur Amstrad CPC à laquelle tous les possesseurs de la machine ont dû jouer)Je reviens également sur les quelques conversions consoles (Atari 2600, 7800 et la NES).Sans oublier la traditionnelle revue de presse, pas forcément adepte du jeu comme vous pourrez le voir (trop arcade pour eux ?)

posted the 10/15/2022 at 07:13 AM by jedi