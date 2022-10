1 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 120,564 (3,021,047)3 [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 21,908 (188,782)4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,522 (4,865,680)5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/1– 6,857 (2,814,902)6 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 6,677 (46,673)7 [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 5,483 (67,144)8 [PS4] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 5,364 (27,085)10 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (Electronic Arts, 09/30/22) – 4,788 (16,571)11 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,777 (750,190)12 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3,638 (4,988,847)13 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 3,557 (901,022)14 [PS4] Valkyrie Elysium (Square Enix, 09/29/22) – 3,016 (26,311)15 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,909 (1,048,974)16 [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (Falcom, 09/29/22) – 2,866 (39,127)17 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2,554 (7,338,066)18 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,277 (3,284,560)19 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 2,167 (1,080,370)20 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 2,044 (88,383)21 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 1,958 (2,726,444)22 [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) – 1,952 (275,773)23 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,880 (2,085,453)24 [PS4] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) – 1,780 (102,841)25 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,747 (1,025,742)26 [PS5] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 1,575 (8,953)27 [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 1,574 (162,461)28 [NSW] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bandai Namco, 09/01/22) – 1,568 (25,784)29 [NSW] Sword Art Online: Aliciziation Lycoris (Bandai Namco, 09/29/22) – 1,533 (7,403)30 [NSW] LIVE A LIVE (Square Enix, 07/22/20) – 1,525 (124,986)Vraiment pas grand chose à dire, on a eu que 2 nouveautés.Mais en grattant on voit (alors qu'en général quand cela arrive la version Switch passe devant la version Ps4 en deuxième semaine) que la version PS4 de Fifa 2023 est resté encore devant la version Switch dans le top. la version PS5 a chuté dans les bas fond quant à elle.Difficile de voir l'avenir mais si cela continue faudra plutôt miser sur la PS6 pour Sony au Japon.Sinon toujours aussi perturbant de voir le score indécent d'Animal Crossing 7,338,066 en version physique!on imagine facilement que pour Noël, 7,5 millions auront donc trouver preneur au japon.[NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 1,574 (162,461) curieux de voir le score de One Piece Odissey ambitieux qui sortira en Janvier