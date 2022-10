Des résultats pas folichon du tout pour les consoles, la Switch maintine quand même la barre au-dessus des 60000, la PS5 chute mais bon on sait que c'est en fonction des stocks que Sony veut bien offrir, la Xbox redescend fortement aussi.



Splatoon acte son statut de jeu culte chez les Nippons.



Un petit score pour Nier mais bon le jeu (qui parait a été très bien porté par Platinum) est âgée et à été platiné par beaucoup de joueurs.

On regardera avec encore plus de curiosité le score de Bayonetta 3 (qui sort à la fin du mois) sous le regard d'un jeu Platinum et aussi par rapport à Bayonetta 2.



En tout cas Nier s'en tire vraiment mieux que Bayonetta 2 qui s'était écoulé à environ 21 000 exemplaires lors de sa sortie:

[NSW] Bayonetta Non-Stop Climax Edition (Nintendo, 02/16/18 ) – 11,694 (New)

[NSW] Bayonetta 2 (Nintendo, 02/16/18 ) – 9,532 (New)





TOP hardware



1 Switch – 62,100 (26,425,578 )

2 PlayStation 5 – 5,545 (1,704,808 )

3 Xbox Series – 797 (1,978,825 )

4 New 2DS LL (including 2DS) – 85 (1,188,862 )

5 PlayStation 4 – 12 (7,819,908 )





TOP 10 software



1 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 120,564 (3,021,047)

2 [NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square Enix, 10/06/22) – 30,218 (New)

3 [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 21,908 (188,782)

4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,522 (4,865,680)

5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 6,857 (2,814,902)

6 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 6,677 (46,673)

7 [PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 5,483 (67,144)

8 [PS5] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 5,364 (27,085)

9 [NSW] Hakuouki Shinkai: Ten’un no Shou (Idea Factory, 10/06/22) – 5,101 (New)

10 [NSW] FIFA 23 Legacy Edition (Electronic Arts, 09/30/22) – 4,788 (16,571)