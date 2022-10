Voici tous les jeux qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra et Premium dès le mardi 18 octobre :



PlayStation Plus Extra



Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Definitive Edition | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

Dragon Quest Heroes II (Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition) | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4



PlayStation Plus Premium





Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3