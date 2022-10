J'ai acheté toutes les consoles Nintendo : NES, SNES, N64, Gamecube, Wii, Wii U et la Switch !

Je vous laisse vous fâcher en commentaire. Moi j'ai retenu que la Switch est 370.000 fois plus puissante que la NES, ce qui lui permet de faire tourner Nier Automata. It's a good year to live