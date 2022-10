Switch 13,10GbMode station d'accueil : 1600x900p/30fpsMode portable : 1280x720p/30fpsPS5 23,60GbMode résolution : 2160p/60fpsMode équilibré : 1440p/60fpsMode performance : 1260p/120fpsPS4 23,04Gb1080p/60fps- La Switch a des coupures dans tous les paramètres, mais les visuels restent acceptables grâce à la direction artistique du jeu.- Les modes d'affichage PS5 n'affectent que la résolution et le framerate.- Le mode PS5 Balanced assure une meilleure stabilité du framerate par rapport au mode Resolution.- Les temps de chargement sur toutes les plateformes sont assez rapides.- Les joueurs sur Switch sont quelque peu désavantagés par le framerate (30fps) par rapport aux versions nextgen ou PC. Malgré cela, le jeu se sent bien à ce taux sur Switch.- La PS4 et la Switch sont dépourvues de reflets SSR.- Sur Switch, ils ont retiré de nombreux éléments décoratifs des niveaux sans pour autant supprimer les ombres déjà en retrait. Un détail qui n'affecte pas le gameplay, mais qui dénote un certain laisser-aller.- En résumé, Overwatch 2 est un jeu recommandable sur toutes les plateformes. Si l'on prend en compte et ignore les limitations de chacune, l'expérience est exactement la même.Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)