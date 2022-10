Je voulais savoir, comme je sais que la majorité des joueurs Xbox préfèrent avoir des piles dans leur manette, sauriez-vous si quelqu'un a réussi à modder la manette pour y mettre un compartiment à piles ?Parce que perso, j'avais payé 180 € pour avoir une manette Elite Series 1 à piles, là ca fait plaisir de n'avoir dépensé que 150 € pour une Series S et ne pas avoir à rajouter 30 € pour le pack de batteries officielles.Un bon point Microsoft ! (mais les palettes auraient pu être fournies, mais bon).Petite deception : il n'y a pas de bouton share pour enregistrer les gameplay plus facilement. Dommage, du coup je vais utiliser 90% du temps la manette fournie avec la console.

posted the 10/02/2022 at 05:11 PM by suzukube