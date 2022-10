Qui se souvient ici de Terrorpods, un des premiers gros hits de Psygnosis ?Retour dans cette vidéo sur la création de cette boite mythique, avant de revenir sur ce jeu culte et ultra difficile, qu'est Terrorpods. Car oui, dans Terrorpods, il fallait savoir manier le clavier, la souris, et le joystick en même temps pour espérer s'en sortir !!!Sans oublier la traditionnelle revue de presse.

Who likes this ?

posted the 10/01/2022 at 07:15 AM by jedi