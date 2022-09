On voit de plus en plus de jeux apparaître venant de toute l'Asie, et voici un très bel d'exemple fort réussi : le très poétique Hoa, développé à Singapour par PM Studios.

Il s'agit d'un plateforme 2D dans une ambiance à la fois bucolique et zen, où vous dirigez une petite "fée" à la recherche de son passé.

Votre petit être va devoir traverser 8 environnements de toute beauté et récupérer de petits papillons de lumières disséminés ici ou là, pour réveiller de gigantesques créatures qui vous aideront ensuite à avancer au niveau suivant en vous attribuant de nouveaux pouvoirs.

Dans son déroulement, sa construction, son gameplay et les pouvoirs que vous gagnez au fur et à mesure, Hoa rappelle incontestablement Gris, de Nomada Studios, dont il reprend l'essentiel.

Hoa marque sa différence par une DA plus asiatique façon studio Ghibli, saupoudré d'une ambiance bien plus enfantine et d'une musique symphonique que ne renierait pas Joe Hisaishi en personne.

Plutôt simple dans ses passages et ses "énigmes", Hoa est plutôt destiné aux plus jeunes ou aux joueurs qui ont besoin de faire une pause zen de 2 heures. Mention spéciale au dernier niveau, vraiment original. Une jolie surprise !