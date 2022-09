Le week-end dernier, les possesseurs de PlayStation ont eu la chance de bénéficier d'un accès anticipé à la bêta de Modern Warfare 2, qui permet à Infinity Ward de tester le jeu avant son lancement, même si le code n'est pas toujours optimisé. Comme le veut la tradition, nous avons jeté un coup d'œil à l'évolution du jeu.

La new gen exprime encore sa supérioritéPS5 : 3840x2160 / DRS à 3840x1920 / 60 fps en toutes conditionsMode performance : 1920x1080 / DRS à 960x1080 / 120 fps en toutes conditionsPS4 Pro : 2730x1536 / DRS à 1365x1536 / 60 fps 95% du tempsPS4 : 1920x1080 / DRS à 960x1080 / 60 fps la plupart du temps.Gros avantage à la PS5 qui propose des temps de chargements plus court, et une résolution proche de la 4K native.