Je doute que la FAQ vous intéresse, par contre, je sais que certains ici apprécient les décors de Martinique, du coup je voulais vous faire profiter de la dernière FAQ que j'ai enregristré pour ma commu !Ouais, les questions sont chelous, on a la commu qu'on mérite, j'les aime bien mes trolls ^^ !Sinon, j'ai aussi reçu mon manga Nier Automata, j'suis aux anges, j'ai failli prendre mon aprem pour le lireIl est bien dessiné/impression de qualité, rien d'extraordinaire, mais c'est très sympa.Notez que les 50 premières pages sont lisible ici, gratuitement et en toute légalité :

posted the 09/19/2022 at 06:49 PM by suzukube