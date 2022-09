Stefanie Joosten vous propose une vidéo où vous pourrez découvrir la recette du Crumble aux fruits rouges !Wanted : Dead est un nouvel hybride slasher/shooter des créateurs de Ninja Gaiden et Dead or Alive. Le jeu suit une semaine de vie de l'Unité Zombie, une équipe d'élite de la police de Hong Kong dont la mission est de découvrir une importante conspiration d'entreprise.Le jeu arrive pour la saint-valentin 2023, idéal pour accompagner la nuit des célibataires n'ayant pas trouvé de valentine ce soir là.Ah, aussi, attention si vous publiez des vidéos de GTA VI, les take down seraient en train de tomber !Du coup, s'il y avait encore des doutes sur le fait que ces vidéos étaient des fakes, je crois qu'on va très bientôt être fixés !