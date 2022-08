Jeux Vidéo

Playstation va mourir, mais si XBox mourrait avant ?Avec ces histoires de rachats, de fusions, de prix qui augmentent etc… ouais je pensais à un truc, on sait que MS soutient XBox depuis toujours, depuis la 1ere XBox (quelqu'un en reparlait hier dans des com), ils sont toujours à la traine par rapport à Sony, mais MS continu à injecter du pognon en voyant en long terme, il y a qu'à voir l'offre Game Pass j'arrive pas à comprendre comment ils s'en sortent.Alors je suis pas du tout calé en économie et ma question peut paraitre idiote, mais est que c'est possible qu'un jour, MS laisse tomber ? On a bien vu d'autres entreprises lâcher d'un coup toute une partie de leur activité, Disney, Warner, Sony, etc… Même MS (Game for Windows, Zune, Windows Phone), donc est ce que c'est possible, qu'un jour, sous la pression d'actionnaires, MS revende la partie XBox et tous ses studios ?