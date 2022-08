Hello! Je crois que c'est la première année que je suis la Gamescom de l'extérieur, vous avez des instagram, twitch ou YouTube pour voir les stands, les cosplayers, l'ambiance sur place quoi ? Je sais que y'a Nindo64 mais il me semble qu'il fait des compte rendu en fin de salon. Merci d'avance

Like

Who likes this ?

posted the 08/24/2022 at 03:54 PM by suzukube