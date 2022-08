Je continue la conception de mes petites interfaces pour frontend toujours en quête du systéme parfait et ce mois - ci je me suis attaqué à Sonic et ca tourne toujours sur pc windows Launchbox! Démo !20 Game themes dont certains responsive audio20 Icones6 vues via différentes faite maisonTransitions cohérente avec l'univers lors du switch de vues2 Intros cinématique et 1 unified.Bonus le thème sonic 1 en 3 versions jap ,euro , et us.J'ai encore pris un peu de skill et mon niveau sous cinema 4D est passé en mode sayjin, du coup désormais je peux génèrer des fonds animé, la seule limite restant l'inspiration