J'ai un soucis.



J'ai 2 Nintendo Switch.

J'ai Pokémon épée en version demat sur ma Switch Oled (qui est la console principal).

J'ai Pokémon bouclier en version demat sur mon autre Switch.



Problème, je peux pas lancer les 2 jeux en même temps sur chacune des Switch...(j'utilise le même compte.



J'ai créé un deuxième compte lamba sur la Switch de Pokémon bouclier, mais je peut pas lancer le jeux.... What the fuck?

Ça me dit que je j'ai pas acheté le logiciel....mais y a le jeux dans la mémoire interne de la console ?????





Comment on fait pour autoriser un utilisateur a utilisé les jeux installé dans la console ??



Comme si vous aviez plusieurs compte mais que vous n'avez acheté qu'une version d'un jeux???