Celui-ci est TRÈS intéressant ! L'un des jeux qui a lancé l'introduction de Microsoft au jeu de nouvelle génération est enfin arrivé - et il n'est pas seulement disponible pour les consoles Xbox Series, il est également disponible sur PlayStation 5 et... Nintendo Switch ? Comment se comparent les trois versions de console de la « génération actuelle » ? Qu'en est-il du RayTracing et de la prise en charge de 120 Hz ? Et s'il s'agit d'un jeu conçu pour la nouvelle vague de consoles, comment diable le développeur a-t-il livré un portage pour Nintendo Switch ? John Linneman a les réponses.

Avec "son matériel de 2015", selon plusieurs source que j'ai pu lire sur le magazine social Gamekyo, la Nintendo Switch, console vendue désormais à plus de 111 millions d'exemplaires dans le monde et en passe de dépasser le LTD de la PS4, nous fait l'exploit de faire tourner ce jeu, indisponible sur Xbox One et PS4, et réalisé par une équipe d'un peu moins de 10 personnes ! Une console résolument en avance sur son temps...