Salutations !La batterie de ma New Nintendo 3DS XL semble vraiment s'affaiblir avec le temps.L'autre jour j'ai fait 1h35 sur Tales Of Abyss avant qu'elle lâche et je pense que ce n'est pas trop normal. En tout cas j'ai un mauvais ressentit, donc je suppose qu'elle tiens vraiment bien moins que par le passé.Trouver une batterie neuve officielle me semble compliqué et depuis le temps qu'elles sont en stock, doivent pas être en forme non plus.Alors, j'aimerais savoir s'il y a eu des articles qui ont été fait sur diverses marques, pour éviter de prendre quelque chose de moisis (ou sinon des marques de batterie qui ont une réputation impeccable). En général j'évite de prendre ce qui n'est pas officiel, mais quand ça devient compliqué, on peut pas faire autrement.Je préfère payer un peu plus cher et avoir une batterie de bonne qualité et si possible équivalente à ce que propose Nintendo dans sa machine ou pourquoi pas meilleure au niveau de la qualité de fabrication.Merci à tous.(Oui je joue encore à la 3DS en 2022 xD)