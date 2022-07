PS5 2160p/60fps

7,55Go



PS4 1080P/30fps

13,36 Go



PC 2160p | Paramètres Maxi | RTX 3080

6,46 Go



Steam Deck 720p/~45fps | Paramètres moyens

6,46 Go



- La PS4 utilise la mise à l'échelle TAA pour atteindre 1080p.

- La version PC dispose de meilleures ombres et effets de post-traitement que les autres plateformes.

- Steam Deck fonctionne en 720p (Stray ne prend pas en charge le format 16:10) avec tous les paramètres réglés sur moyen.

- Bien qu'il ne fasse pas appel au ray tracing, Stray utilise une technique d'éclairage qui présente quelques similitudes avec l'illumination globale (chose que j'avais noté durant mon live).

- Meilleure résolution des reflets sur PS5 et PC.

- Le rendu de la fourrure et de certaines textures est de meilleure qualité sur PS5 et PC.

- Limiter le framerate du Steam Deck à 40fps en modifiant le taux de rafraîchissement peut être une bonne idée pour ne pas avoir un framerate aussi inconstant.

- Toutes les versions souffrent d'un léger ralentissements lors du chargement de certaines scènes.

- Stray est un jeu agréable avec un résultat satisfaisant sur n'importe quelle plateforme, mais un peu plus d'optimisation sur Steam Deck serait appréciable.

Avant de commencer cette vidéo, j'ai passé une partie de mon après midi sur ce jeu, et je ne m'attendais pas qu'il soit aussi bon ^^ !C'est un bon puzzle game d'exploration et la sensation de contrôler un chat est réelle. L'histoire me semble plutôt poétique et je sens déjà que je vais y passer d'excellents moments... C'est au feeling, c'est sûr, mais je fonctionne comme cela avec mes jeux.Pour la partie technique, j'ai trouvé le jeu vraiment joli niveau direction artistique, mais sur PS5 je m'attendais à avoir du Ray Tracing (sur les reflets et les ombres, c'est clairement absent), pour atteindre un résultat visuel à la KENA. C'est dommage, l'atmosphère film d'animation aurait vraiment gagné en crédibilité, et j'aurais été prêt à y jouer en 30 fps vu que le jeu est posé (sachant que les films d'animations sont en 24 fps, ça aurait pu être un délire pour ceux qui apprécient les jeux y compris en 30 fps, comme moi).Maintenant, place à El Analista De Bits. Merci à @Kratoszeus de m'avoir signalé la sortie de la vidéo !Je retiens qu'on passe de 1080p 30fps à 4K 60 fps sur PS5, pas trop mal le gap de génération (par contre je ne sais pas comment il tourne sur PS4 pro, 4K TAA 30 fps logiquement ?).On notera que curieusement, la version PC est plus petite en Go que la version PS5, alors même que celle-ci utilise le Kraken... Curieux.