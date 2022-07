Salut à tous,



Petit mail de Microsoft pour nous annoncer qu'il n'y aura plus de jeux x360 dans le gold à partir du 1er octobre 2022 !



"À compter du 1er octobre 2022, les titres Xbox 360 ne seront plus inclus dans les jeux mensuels offerts aux membres Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold via les Jeux du Gold.



Notre capacité à proposer des jeux Xbox 360 dans le catalogue a atteint sa limite. Cependant, les Jeux du Gold continueront de proposer chaque mois des titres Xbox One passionnants assortis d’économies exclusives.



Cela n’aura aucune incidence sur les jeux Xbox 360 que vous avez téléchargés avant octobre 2022. Tous les titres Xbox 360 échangés via les Jeux du Gold avant cette date sont conservés sur votre compte Xbox, que vous poursuiviez ou non votre abonnement.



Merci d’être un membre fidèle.



Équipe Xbox"



Je trouve ça vraiment dommage..