Si vous êtes fan de la marque Xbox, et membre Fnac+, sachez que vous pouvez obtenir une carte Fnac+ Xbox qui vous donne quelques avantages, dont celui d'avoir accès au magazine Club Xbox via votre application Fnac+ Xbox !Ca se passe ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkdigitalspirit.xboxclub

Like

Who likes this ?

posted the 07/04/2022 at 06:46 PM by suzukube