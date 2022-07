Sorti dans un certain anonymat, Neon White est pourtant un des meilleurs jeux de 2022. Dans la peau de White, un ancien assassin, vous devrez éliminer la vermine de démon du paradis dans une épreuve de Battle Royale organisé par les anges. Car il n'y aura que le vainqueur qui aura droit de rester près du seigneur.

Neon White est un fast FPS avec du parkour. Le but est de tuer tous les monstres du niveau le plus vite possible, mais le jeu ajoute une mécanique : son système d'armes basé sur des cartes amassées sur le terrain ou récupérées sur les monstres.

Les armes sont donc des cartes et vous aurez la possibilité d'en défausser, déclenchant un pouvoir : par exemple, le pistolet permet d'avoir un second saut une fois défaussé. Si ça peut paraître compliqué en lisant l'avis, tout devient clair une fois la manette en main, et le level design ciselé avec précision vous donnera les clefs de la réussite.

Comptez entre 10 à 18h environ selon si vous souhaitez faire ou non le 100%, qui permet de débloquer des modes de jeu supplémentaires. Réussite totale pour ce Neon White, qui est définitivement un jeu totalement fou, ce qui en fait un prétendant au GOTY 2022.