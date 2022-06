... jouer à Little Noah sur ma Switch !Moi qui adore le style graphique des Bravely Default (et surtout de Bravely Default II), vous imaginez bien que je suis tombé immédiatement sous le charge de ce Little Noah !Avec son gameplay mêlant Beat'em'all (light), plateforme et rogue, il se pourrait bien qu'il trouve son petit public de niche, avec ses graphismes tout kawaii en particulier sur Nintendo Switch !Tout juste remontera-t-on qu'il est dommage que le jeu soit en 30 fps (et pour être très précis : dommage qu'il y ait de l'input lag dans les commandes, parce qu'en soit, les 30 fps, je m'en fiche un peu), mais pour le petit investissement financier qu'il demande, il y a de quoi passer quelques soirées sympa (et passer ce premier fichu boss grrrr) !Il est disponible dès maintenant sur Switch, PS4 et PC pour une quinzaine d'euros. J'espère qu'il ne sera pas trop répétitif à la longue !