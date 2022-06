Dans cette vidéo, nous vous présentons la bande-annonce exclusive de l'un des jeux les plus attendus, Need for Speed Most Wanted 2, réalisé avec Unreal Engine 5. Cette vidéo montre également comment Unreal Engine 5 est puissant et réaliste pour la réalisation de jeux de course.



Pour rendre ces scènes, les outils les plus puissants d'Unreal Engine tels que Lumen et Nanite ont été utilisés, ce qui a impressionné le résultat. Nous espérons que de nombreux titres de course utiliseront ce moteur graphique à l'avenir.

1440p / 30 fps