Let's Play

J'ai lancé Redout II sur Xbox Series X, et je dois avouer que j'ai pas mal kiffé le jeu ! Je crois que depuis FAST RMX, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un petit jeu de course de vaisseaux spatiaux ^^ !Je l'ai également testé sur Xbox Series S Et, bonus, en attendant que le jeu télécharge, je me suis fait une petite partie de Young Souls, que je voulais tester depuis quasi 6 mois (lol), et j'avoue : ça me semble une bonne petite perle, hâte d'en voir plusBon vendredi et bon début de week-end à tous, profitez bien ^^ !