Surprise ! Le passage en Free To Play d'Overwatch 2 sera assorti d'une promesse d'avoir un contenu soutenu, un peu à l'image de Valorant ou de Fortnite.Ainsi, le jeu proposera un Battle Pass, 30 skins par saison et un nouvel héro garanti toutes les 9 semaines.Ca sera enfin propre, carré, et le passage en Free To Play permettra de se concentrer sur l'obtention des éléments qui nous interesse uniquement... Ce qui pourrait se montrer moins frustrant que le système actuel (surtout quand on est à haut level).F2P, Battlepass, Crossplay, manque plus qu'une confirmation du Cross Progression pour parfaire le toutOverwatch 2 arrive le 4 octobre 2022, avec 2 nouvelles cartes et 3 nouveaux héros !