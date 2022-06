Bon pour ce WE en plein coeur de la Summer Fest, rien de tel qu'un petit retour au siècle dernier pour se changer un peu les idées.Et on revient ici sur un des Jeux les plus marquants de l'ère 8 bits, et notamment de l'Amstrad CPC : Barbarian.Retour sur le développement du jeu, ses influences, ses controverses, ses conversions, sans oublier un focus bien mérité sur Maria Whittaker, notre princesse préférée !!!