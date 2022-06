Bonjour à tous, nouveau top en vrac (top qui na pas pour but d'établir un classement, les chiffres ne servant qu'à me repérer) et sur cette fois ci des jeux que je trouve personnellement extrêmement difficile à terminer à 100 % ! Sur ce, c'est parti !!!10)- Déjà pénible dans City et Origins, dans le dernier opus de la série Arkham, c'est tout simplement ultra relou !!! Pour finir le jeu à 100 % dans Knight, vous devrez activé le Portocol Knightfall pour "débloquer la vrai fin" . Pour cela, vous devez arrêter tous les criminels de la ville, faire toutes les quêtes annexes, et le plus relou dans tout ça, c'est bien évidemment les défis ultra relou de l'homme Mystère et ses 243 trophées à récupérer... Je pense que vous abandonnerez rapidement et irai voir la vrai fin sur internet.9)- Alors j'aurai pus mettre Odyssey mais j'ai décidé de mettre Sunshine et ses 120 soleils à récupérer. Le truc vraiment abominable dans Sunshine en plus d'avoir des soleils franchement pas simple, c'est bien évidemment les 242 pièces bleues à récupérer... Sans soluce, il est quasi impossible de toute les récupérées, étant donné que certaines ne sont que dans certains niveaux spécifiques. De plus, certaines tâches sont franchement chiante...Attendre qu'un oiseau passe pour l'arroser, effacer des tagues etc... plus chiant tu meurs...8 )- Lui, il est difficile à finir à 100 % à cause d'un seul mode, le mode Fou Furieux. Dans ce mode de difficulté, vous n'avez que 3 sauvegardes dans tout le jeu et les ennemis font extrêmement mal, de plus, vous avez peu de munition. Si vous mourez, vous reprendrez à votre dernière sauvegarde, et vous en avez droit qu'à 3. Dead Space 2 étant en plus un jeu assez long, je peux vous assurer que ce mode est très stressant et difficile car on est tenté de sauvegarder. Néanmoins, la récompense quand on le termine est assez sympa !7)- HK est un jeu exigeant et difficile, et si vous voulez terminer le jeu à 112 %, vous n'aurez pas d'autre choix que de réussir le Panthéon des Dieux, et vous farcir les 40 boss du jeu sans crever... De plus, il vous faudra compléter toutes les fins du jeu et réussir tout les boss en radiant, autrement dit sans se faire toucher !!!6)- CTR est un jeu hyper chaud à finir à 100 % ! En effet, vous devrez pour cela débloquer tous les personnages du jeu, battre N Tropy sur tous les circuits (pas trop dur) mais surtout battre également Oxyde en contre la montre sur tous les circuits (quasi infaisable) ... Vous devez également débloquer toutes les reliques, avoir les trois jetons CTR etc... Bref, vous aurez du pain sur la planche !5)- Evil Within est déjà un jeu difficile de base, mais alors votre pire cauchemar est bien évidemment le mode Akumu, ce mode est simple à comprendre, une pichenette d'un piège ou d'un ennemi et vous crevez ! Heureusement, les checkpoint sont pris en compte mais quand même, ça se corse dès le Chapitre 3 et après ça devient carrément l'enfer ! J'ai perso abandonné au bout de maintes tentative mais trop dur pour mes nerfs !!!4)- The Witness propose aux joueurs un monde ouvert avec des puzzles à résoudre et qui vont s'avérer de plus en plus diabolique, mais pour le finir à 100 % vous devrez dénicher tous les secrets de l'île et laissez moi vous dire que c'est vraiment difficile. Notamment les énigmes environnementale qui consiste à tracer une ligne jusqu'au bout en trouvant un point de repère, et ça peut être absolument partout !!!3)- Déjà un jeu très difficile de base, SMB est un véritable calvaire si vous voulez le terminer à 100 %. Il vous faudra déjà finir le jeu de base, choper tous les pansement, réussir toutes les warpzone et terminer tous les niveaux en DarkWorld autrement dit, une version plus hard que le sont déjà les niveaux de base. Autrement dit, vous allez tellement en bavé que peu de joueurs ont réussi à obtenir le platine de ce jeu..2)- YI n'est pas un jeu difficile mais le finir à 100 % est assez coton... En effet, vous devrez récupérer toutes les fleurs, les pièces mais également les différents collectible de chaque niveau tout en ayant tous vos cœurs à la fin ! De quoi recommencer plusieurs fois chaque niveau pour tout récupérer, sans compter que parfois, certains nuages sont super bien planqué, bref... Chiant et long en somme...1)- TLOZ BOTW est un jeu hyper chiant à terminer à 100 % cause d'UN TRUC, ces saloperies de 900 noix korogus qui sont nécessaires au 100 % du jeu !!! Elles peuvent être absolument partout et sans soluce, il est quasiment impossible de toutes les trouvées, à moins d'arpenter chaque cm2 de la map qui est en plus gigantesque... Bref, c'était déjà chiant les figurines Tendo dans Wind Waker, mais alors ici c'est carrément l'enfer...Et vous alors, des jeux que vous avez trouvé chiant à finir à 100 % ? Dites le moi dans les commentaires !