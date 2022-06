Il s'agit de l'ordinateur portable le plus apprécié d'Apple, complètement réimaginé. Suralimenté par la puce M2, le MacBook Air, incroyablement fin et léger, est exceptionnellement rapide et puissant. Avec des caractéristiques telles qu'un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une autonomie de 18 heures, une caméra FaceTime HD 1080p et un système audio à quatre haut-parleurs avec Spatial Audio, c'est aussi le MacBook Air le plus performant de tous les temps.

Également, annonce d'un MacBook Pro M2, de Mac Os Ventura, d'un nouvel écran de verrouillage pour l'iPhone, de la possibilité de redimensionner ses fenetres sur iPad (enfin) et également la sortie de Resident Evil Village sur Mac OS.La Keynote :Les jeux présentés :