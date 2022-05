J'utilise très souvent la reconnaissance vocale pour mon usage quotidien. Ok Google Allumer les lumières. Ok Google Allume la Xbox Series X. Ok Google lance Overwatch sur Xbox Series S.Et pourtant, je suis très frustré car :1) OK Google c'est super impersonnel2) à l'époque de ma Kinect, je pouvais dire "Cortana lance Halo" et c'était super classe...Et j'avoue que j'aurais bien changé mon assistant vocal Google pour Cortana, si Microsoft s'était investi dans ce domaine (avec des enceintes connectés Cortana Home par exemple) !Bref, Cortana aurait du cohabiter sur le marché avec Siri et Alexa (j'vais ptet me lancer sur Alexa du coup) !