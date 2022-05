PTDR j'adore comme les gens sont déchaînés à côté de Loris, qui est tout calme et qui trollEn tout cas, une belle vidéo qui montre bien la diversité de la Martinique, dont LORIS a le secret hé hé hé !Et ça faisait un moment que j'attendais la vidéo xD ! Je l'ai découvert au Carnaval quand des gens m'ont signalé heeeeeeey mais c'est LORIS sur ta vidéo. Et vraiment, excellente découverte, un mec ultra humain, main sur le cœur, jovial, ça fait plaisir de croiser "a human like this"Il doit avoir des heures et des heures de rush pour faire une vidéo d'1/2 heure ah ah !