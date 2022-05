Aujourd'hui, retour sur les 3 premières adaptations vidéo ludiques de BatmanOn commence donc par la version en 3D isométrique de 1986, par les maitres Jon Ritman et Bernie Drummond.Puis on enchaine sur Batman : The Caped Crusader en 1988, avant de terminer par l'adaptation du film de Tim Burton de 1989 : Batman, The Movie.Sans oublier les revues de presse, et enfin mon avis et un classement totalement objectif sur ces 3 titres