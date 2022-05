Ce n'est pas un secret que nous n'étions pas très impressionnés par FSR 1.0 - mais AMD a considérablement amélioré son jeu avec son successeur basé sur la reconstruction d'image. Au même niveau que les meilleurs logiciels d'upscaling, comparable au rendu en résolution native et au DLSS, c'est tout ce que FSR 1.0 aurait dû être. Alex Battaglia a jeté un regard approfondi sur le premier jeu pris en charge : Le merveilleux Deathloop d'Arkane.



00:00:00 Introduction

00:00:50 Qu'est-ce que la FSR 2.0 ?

00:02:56 Mesure du coût du frame-time de FSR 2.0 sur Nvidia et AMD

00:07:50 Conclusions et cas d'utilisation des performances de FSR 2.0

00:09:24 Qualité d'image : méthodologie

00:11:22 Qualité d'image : images statiques - DLSS vs. FSR vs. Native

00:14:32 Qualité d'image : mouvement de la caméra - DLSS vs. FSR vs. Native

00:15:31 Qualité d'image : animation - DLSS vs. FSR vs. Native

00:16:44 Qualité d'image : particules - DLSS vs. FSR vs. Native

00:17:44 Qualité d'image : effets et végétation - DLSS vs. FSR vs. Native

00:18:45 Conclusions